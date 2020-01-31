Зеленский отметил, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США, о чем свидетельствует, в частности, объем программ помощи на 2020 год, который составляет почти 700 миллионов долларов.
«Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, составляет 365 млн долларов и ощутимо усилит нашу обороноспособность… Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений», — заявил Зеленский.
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Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.