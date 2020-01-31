«Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства наших мостов и дорог. А также в проектах по добыче украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития.
Больше новостей о сотрудничестве Украины и США читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.