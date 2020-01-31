Президент Украины Владимир Зеленский пригласил большой американский бизнес для развития инфраструктуры в стране, а также участия в проектах строительства мостов и дорог. Об этом он заявил 31 января на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

«Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства наших мостов и дорог. А также в проектах по добыче украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития.

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Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.