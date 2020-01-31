Наиболее популярные вакансии среди работодателей: упаковщик, водитель, официант, строитель и разнорабочий.
Работая официантом, самую высокую зарплату можно было получить в Израиле и Швеции — примерно 61 тысячу гривен (почти 155 тысяч рублей). Штукатуры больше всего получали в Литве (60 тысяч гривен или почти 152 тысячи рублей), а сантехникам больше всего платили в Германии (примерно 50 тысяч гривен или 127 тысяч рублей).
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Одной из самых привлекательных стран для трудоустройства за рубежом для украинцев стала Словакия: около 1,3 тысячи вакансий за год и средняя заработная плата выше, чем та, что предлагали в Польше.
Самый низкий уровень заработной платы в Черногории, Болгарии и Грузии (около 16 тысячи гривен или 40 тысяч рублей).
Больше всего желающих получить работу за границей живут в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Поисковики в этих регионах активно откликались на вакансии.