В 2019 году украинцев на рабочие вакансии больше всего ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Об этом говорится в аналитике OLX Работа за минувший год

Наиболее популярные вакансии среди работодателей: упаковщик, водитель, официант, строитель и разнорабочий.

Работая официантом, самую высокую зарплату можно было получить в Израиле и Швеции — примерно 61 тысячу гривен (почти 155 тысяч рублей). Штукатуры больше всего получали в Литве (60 тысяч гривен или почти 152 тысячи рублей), а сантехникам больше всего платили в Германии (примерно 50 тысяч гривен или 127 тысяч рублей).

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Самый низкий уровень заработной платы в Черногории, Болгарии и Грузии (около 16 тысячи гривен или 40 тысяч рублей).

Больше всего желающих получить работу за границей живут в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Поисковики в этих регионах активно откликались на вакансии.