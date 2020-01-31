«Мы призываем Украину избегать ненужных ограничений для СМИ. Действующие положения законопроекта о дезинформации могут подорвать свободу СМИ, вызвать самоцензуру и подвергнуть журналистов риску судебных преследований за выполнение своей работы. Проект нуждается в дополнительных инклюзивных консультациях», — говорится в сообщении.

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Закон о дезинформации усиливает давление на журналистов под прикрытием войны - НСЖУ
Закон о дезинформации усиливает давление на журналистов под прикрытием войны - НСЖУ
© Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк
Ранее в Минкульте презентовали законопроект, который будет регулировать медиасферу на Украине. По словам главы ведомства Владимира Бородянского, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и введения уголовной ответственности за «дезинформацию».

В пятницу, 31 января, Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку — рабочая группа будет изучать полученные замечания.