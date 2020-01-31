Скандальный закон о дезинформации вызвал беспокойство у украинского представительства Совета по правам человека ООН – оно призывает власти Украины избежать ненужных ограничений для журналистов. Соответствующий пост 31 января появился в Twitter представительства

«Мы призываем Украину избегать ненужных ограничений для СМИ. Действующие положения законопроекта о дезинформации могут подорвать свободу СМИ, вызвать самоцензуру и подвергнуть журналистов риску судебных преследований за выполнение своей работы. Проект нуждается в дополнительных инклюзивных консультациях», — говорится в сообщении.

We urge #Ukraine to avoid unnecessary restrictions on media. Current provisions of the draft law on #disinformation may undermine #MediaFreedom, trigger self-censorship & put journalists at risk of prosecution for doing their work. The draft needs further inclusive consultations. pic.twitter.com/GbRVqAbPUk — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) January 31, 2020

​Подробнее о реакции журналистов и правозащитников на закаон о дезинформации читайте в Telegram-канале Украина.ру

Закон о дезинформации усиливает давление на журналистов под прикрытием войны - НСЖУ © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк Владимира Бородянского, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и введения уголовной ответственности за «дезинформацию».

В пятницу, 31 января, Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку — рабочая группа будет изучать полученные замечания.