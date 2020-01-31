Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что сторонам нужно определиться с подходящим временем для того, чтобы прошла встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом 31 января он заявил на совместном брифинге с Зеленским в Киеве, который транслировался в Facebook

Помпео отметил, что США уверены в проведении такой встречи.

«Не было условий, чтобы Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Мы будем всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится», — сказал он.

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Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.