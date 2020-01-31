Помпео отметил, что США уверены в проведении такой встречи.
«Не было условий, чтобы Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время, возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Мы будем всегда приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится», — сказал он.
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Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.