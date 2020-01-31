Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 31 января, поделился с изданием Украина.ру мнением о вновь обострившейся языковой проблеме на Украине

Скандал разгорелся 27 января в междугороднем рейсовом автобусе, который двигался из Луцка в Киев. Две активистки потребовали у водителя выключить в салоне сериал на русском языке, он отказался. В итоге женщины вышли из автобуса, а через время водителя уволили.

От этой организации ничего не зависит - Богатырев о возвращении Украины в ПАСЕ © Facebook Даниил Богатырев

«Уже при Зеленском приняли еще один закон, и стало возможно переведение всех школ страны на государственный язык, независимо от пожеланий учителей, учеников и их родителей. И это бьет не только по русскоязычным гражданам», — продолжил он.

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Богатырев рассказал, что проблема языка решения в сегодняшних условиях не имеет.

«Власти не пойдут ни на отмену закона, ни на какие-либо более деликатные меры. Зеленский очень чувствителен к возражениям оппонентов на данный счет, он не решит проблему с языком до конца своего президентства», — добавил он.