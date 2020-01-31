Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Укрзализныця» ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов. Об этом он заявил 31 января на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

Зеленский выразил уверенность, что 2020 год станет годом, в котором страны ощутимо увеличат инвестиционное и торговое сотрудничество.

«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», — заявил Зеленский.

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Госсекретарь США Помпео едет в Минск. Какие риски для Лукашенко несет первый за 10 лет визит такого уровня © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.