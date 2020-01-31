Зеленский выразил уверенность, что 2020 год станет годом, в котором страны ощутимо увеличат инвестиционное и торговое сотрудничество.
«Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», — заявил Зеленский.
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Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.