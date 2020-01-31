Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 31 января, поделился с изданием Украина.ру мнением о возвращении украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ)

Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в организации встречи представителей РФ, Прибалтики, Грузии и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Александра Мережко 27 января избрали одним из 20 вице-президентов ассамблеи.

«От этой организации ничего не зависит. Все решения там принимаются простым большинством голосов. Вот, допустим, пришло на заседание 20 человек, 11 из них за что-то проголосует, и этого будет достаточно для принятия решения», — прокомментировал событие Богатырев.

Другие подробности по этой теме читайте в telegram-канале Украина.ру