Украинская делегация вернулась в ПАСЕ после недолгого отсутствия. Народного депутата от «Слуги народа» Александра Мережко 27 января избрали одним из 20 вице-президентов ассамблеи.
«От этой организации ничего не зависит. Все решения там принимаются простым большинством голосов. Вот, допустим, пришло на заседание 20 человек, 11 из них за что-то проголосует, и этого будет достаточно для принятия решения», — прокомментировал событие Богатырев.
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