Дело расследуется по части 3 статьи 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации») Уголовного кодекса Украины.
Остальная информация не может быть разглашена из-за режима секретности, заявили в ведомстве.
При этом в СБУ не ответили, кто был допрошен в рамках уголовного производства и участвовал ли в следственных действиях сам Гончарук.
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Глава украинского правительства подал прошение об отставке 17 января после скандала с прослушкой правительственного совещания.
На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос Гончарука, критикует президента Украины Владимира Зеленского, а себя называет профаном в экономике.
Глава государства выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.
Он потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра.