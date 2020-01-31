Дело расследуется по части 3 статьи 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации») Уголовного кодекса Украины.

Остальная информация не может быть разглашена из-за режима секретности, заявили в ведомстве.

При этом в СБУ не ответили, кто был допрошен в рамках уголовного производства и участвовал ли в следственных действиях сам Гончарук.

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Заявление Гончарука об отставке было фейком
Заявление Гончарука об отставке было фейком
© Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк
Глава украинского правительства подал прошение об отставке 17 января после скандала с прослушкой правительственного совещания.

На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос Гончарука, критикует президента Украины Владимира Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

Глава государства выступил против отставки всего кабинета, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

Он потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра.