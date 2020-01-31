По его словам, Вашингтон должен активнее участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе.

«Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США», — заявил Зеленский.   

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Помпео пообещал, что военная помощь США Украине будет продолжаться
Помпео пообещал, что военная помощь США Украине будет продолжаться
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ. 