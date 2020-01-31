«С января 2017 года мы предоставили более 1 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности. Это обязательство сохраняется. Мы будем сохранять поддержку дипломатического решения спровоцированного Россией конфликта в Украине, и мы будем сохранять финансовую поддержку для безопасности Украины», — отметил Помпео.
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Он добавил, что США не согласятся на что-то иное, пока не будет полного восстановления контроля Украины над ее суверенной территорией.
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.