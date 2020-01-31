Государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США сохраняют обязательства финансово поддерживать безопасность Украины. Об этом он заявил 31 января на совместном брифинге с президент Украины Владимиром Зеленским в Киеве, который транслировался в Facebook

«С января 2017 года мы предоставили более 1 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности. Это обязательство сохраняется. Мы будем сохранять поддержку дипломатического решения спровоцированного Россией конфликта в Украине, и мы будем сохранять финансовую поддержку для безопасности Украины», — отметил Помпео.

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Госсекретарь США Помпео едет в Минск. Какие риски для Лукашенко несет первый за 10 лет визит такого уровня © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.