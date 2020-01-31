Члены новой украинской делегации ПАСЕ занимаются тем же, чем занимаются их предшественники – разжигают межнациональную рознь, вместо того чтобы защищать национальные интересы. Об этом рассказал доктор политических наук Александр Семченко в комментарии изданию Украина.ру

Очевидное – невероятно: в ПАСЕ отрицают убийства журналистов в Украине. Но только устно © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Петра Толстого.

«Действия украинской делегации может оценивать только психиатр. Причем каждого в отдельности: может кого-то электричеством полечить, кому-то лоботомию сделать. Потому что нормальных людей, которые действительно являлись бы «Слугами народа», в этой делегации нет», — категоричен эксперт.

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Президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, не оправдал надежды на мир голосовавших за него 73% избирателей, пустившись в погоню за симпатиями 25% населения, которые голосовали против него.

Подобная политика президента закончится тем, добавил Семченко, что со временем он потеряет поддержку своих 73%, но поддержкой 25% так и не сможет заручиться.