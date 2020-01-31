Ранее новая делегация поспособствовала принятию ассамблеей антироссийской резолюции, а также попыталась препятствовать избранию на пост вице-спикера ПАСЕ замглавы Госдумы Петра Толстого.
«Действия украинской делегации может оценивать только психиатр. Причем каждого в отдельности: может кого-то электричеством полечить, кому-то лоботомию сделать. Потому что нормальных людей, которые действительно являлись бы «Слугами народа», в этой делегации нет», — категоричен эксперт.
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Президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, не оправдал надежды на мир голосовавших за него 73% избирателей, пустившись в погоню за симпатиями 25% населения, которые голосовали против него.
Подобная политика президента закончится тем, добавил Семченко, что со временем он потеряет поддержку своих 73%, но поддержкой 25% так и не сможет заручиться.