Зеленский ответил, что отблагодарил США за санкции США против России.
«Они помогают нам противостоять существующим вызовам, в частности, в энергетической безопасности и в вопросе «Северного потока — 2», — заявил он.
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Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.