США помогли Украине в газовом вопросе при торможении достройки «Северного потока-2». Об этом 31 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

Зеленский ответил, что отблагодарил США за санкции США против России.

«Они помогают нам противостоять существующим вызовам, в частности, в энергетической безопасности и в вопросе «Северного потока — 2», — заявил он.

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Госсекретарь США Помпео едет в Минск. Какие риски для Лукашенко несет первый за 10 лет визит такого уровня © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии «российской агрессии», отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.