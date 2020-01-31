Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прежде чем он посетит Белый дом, должен быть определен предмет разговора, кроме стратегии и тактики, которые во время этого визита будут обсуждаться. Об этом 31 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве

«Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран… Но я хочу сказать, что быть президентом Украины — это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну… Если у нас есть предмет важный разговора, кроме стратегии и тактики. О чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра», — отметил он.

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Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Также Зеленский рассказал, что стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами, продвижение военно-экономического сотрудничества, а также усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США.