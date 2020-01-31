«Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран… Но я хочу сказать, что быть президентом Украины — это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну… Если у нас есть предмет важный разговора, кроме стратегии и тактики. О чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра», — отметил он.
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Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к новым формам сотрудничества с США в сфере безопасности. По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.
Также Зеленский рассказал, что стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами, продвижение военно-экономического сотрудничества, а также усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США.