Ситуация с китайским коронавирусом вызывает серьезную озабоченность в Кремле – угроза распространения заболевания на территорию РФ сохраняется. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал Украина.ру

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», — заявил Песков.

История «испанки»: жертвы предшественника коронавируса © commons.wikimedia.org, Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 30 января, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 7 894 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами заболевания стали 170 граждан.