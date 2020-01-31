«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», — заявил Песков.
Он также отметил, что специальная рабочая группа в сейчас следит за распространением заболевания и при необходимости примет решение о закрытии авиасообщения с Китаем.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По данным на 30 января, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 7 894 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами заболевания стали 170 граждан.