«Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений», — сказал президент.
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По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.
Также Зеленский рассказал, что стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами, продвижение военно-экономического сотрудничества, а также усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США.