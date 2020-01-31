Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Об этом 31 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

«Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений», — сказал президент.

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Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Также Зеленский рассказал, что стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами, продвижение военно-экономического сотрудничества, а также усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США.