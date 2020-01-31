Москва не будет обращать внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского и вине СССР за развязывание Второй мировой войны, поскольку она настроена восстановить отношения с Киевом. Об этом рассказал доктор политических наук Александр Семченко в комментарии изданию Украина.ру

«Эритрея обрела независимость, взяв столицу Эфиопии» — Семченко о судьбе Донбасса © РИА Новости, Владимир Трефилов

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Семченко напомнил, что когда во время одного из первых визитов в Германию бывший украинский премьер Арсений Яценюк говорил примерно то же самое, но тогда реакция России была несколько жестче.

По его мнению, если бы Россия с 2014 года не признала Госпереворот, ситуация с украинскими кризисом могла бы хоть как-то улучшиться, но пока что Зеленский продолжает ту же линию, что и его предшественник Петр Порошенко.