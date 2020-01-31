«Москва сейчас настроена на потепление отношений. Да, на подобные вещи стоило бы отреагировать, причем отреагировать жестко (может быть, даже на уровне МИДа), но Москва делает вид, что этого не было», — сказал эксперт.
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Семченко напомнил, что когда во время одного из первых визитов в Германию бывший украинский премьер Арсений Яценюк говорил примерно то же самое, но тогда реакция России была несколько жестче.
По его мнению, если бы Россия с 2014 года не признала Госпереворот, ситуация с украинскими кризисом могла бы хоть как-то улучшиться, но пока что Зеленский продолжает ту же линию, что и его предшественник Петр Порошенко.