«Эритрея обрела независимость, взяв столицу Эфиопии» — Семченко о судьбе Донбасса
«Эритрея обрела независимость, взяв столицу Эфиопии» — Семченко о судьбе Донбасса
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Москва сейчас настроена на потепление отношений. Да, на подобные вещи стоило бы отреагировать, причем отреагировать жестко (может быть, даже на уровне МИДа), но Москва делает вид, что этого не было», — сказал эксперт.

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Семченко напомнил, что когда во время одного из первых визитов в Германию бывший украинский премьер Арсений Яценюк говорил примерно то же самое, но тогда реакция России была несколько жестче.

По его мнению, если бы Россия с 2014 года не признала Госпереворот, ситуация с украинскими кризисом могла бы хоть как-то улучшиться, но пока что Зеленский продолжает ту же линию, что и его предшественник Петр Порошенко.

 