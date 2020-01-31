По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения. В частности, Зеленскому задали вопрос, не испорчены ли отношения с США после начала импичмента Дональду Трампу.
«Мне кажется, что даже наоборот… У нас сейчас очень хорошие отношения… Любая поддержка, как и дружба, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.