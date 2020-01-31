Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом 31 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения. В частности, Зеленскому задали вопрос, не испорчены ли отношения с США после начала импичмента Дональду Трампу.

«Мне кажется, что даже наоборот… У нас сейчас очень хорошие отношения… Любая поддержка, как и дружба, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах. Я не уверен, что на наши теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом Трампа. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения», — подчеркнул Зеленский.

Кульминация Украинагейта. В ближайшие часы может решиться вопрос об импичменте Трампа © AP, J. Scott Applewhite Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.