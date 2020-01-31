Несколько десятков человек собрались у здания Дома союзов с плакатами, призывающими отменить показ фильмов «агрессора», а также освободить «узников Кремля». Пикетчиков возмутило, что среди фильмов-участников 10 российских картин и всего одна украинская. Некоторым также не понравилось название одного из фильмов — «Герой империи».
«Есть хорошие украинские фильмы, например, "Миф" об участнике АТО — известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор», — рассказала одна из участниц пикета Людмила Кострюкова.
Организаторы фестиваля заявили, что все представленные фильмы сняты не только в России, но и в Белоруссии, Грузии, Украине, Сербии, Армении и Азербайджане. По их словам, ни одна из картин не касается политики.
Часть пикетчиков сумела прорваться в зрительский зал, чтобы проконтролировать, содержат ли фильмы «пророссийскую пропаганду». Другая часть заблокировала вход в здание, чтобы не пускать зрителей.