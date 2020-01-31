В Днепре активисты пикетировали фестиваль «Киноассамблея на Днепре», который проводится при поддержке канонической Украинской православной церкви, из-за показа российских фильмов. Об этом 30 января сообщило «Радио Свобода»

Несколько десятков человек собрались у здания Дома союзов с плакатами, призывающими отменить показ фильмов «агрессора», а также освободить «узников Кремля». Пикетчиков возмутило, что среди фильмов-участников 10 российских картин и всего одна украинская. Некоторым также не понравилось название одного из фильмов — «Герой империи».

«Есть хорошие украинские фильмы, например, "Миф" об участнике АТО — известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор», — рассказала одна из участниц пикета Людмила Кострюкова.

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Часть пикетчиков сумела прорваться в зрительский зал, чтобы проконтролировать, содержат ли фильмы «пророссийскую пропаганду». Другая часть заблокировала вход в здание, чтобы не пускать зрителей.