Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину. Об этом 31 января сообщает ведомство в Facebook.«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», - говорится в сообщении.

Также ведомство информирует, что СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, въезд также могут запретить и другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.

Сюткин собрался с концертом на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали присоединение полуострова к РФ, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.