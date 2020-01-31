Также ведомство информирует, что СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
Кроме того, въезд также могут запретить и другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.
В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности, административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»).
При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали присоединение полуострова к РФ, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.