Ученые из Белоруссии и Татарстана создадут совместную нефтехимическую лабораторию. Об этом в четверг, 30 января, сообщила пресс-служба посольства Белоруссии в РФ

Согласно документу, подписанному Институтом химии и новых материалов Национальной академии наук Белоруссии и Волжским научно-исследовательским институтом углеводородного сырья, российские и белорусские ученые будут совместно работать над несколькими научно-техническими проектами.

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Отмечается, что ученые будут проводить исследования в интересах сфер народного хозяйства Белоруссии и Татарстана.

Документ был подписан представителем НАН Белоруссии Владимиром Агабековым и директором Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья Ахметом Мазгаровым в ноябре 2019 года.