Согласно документу, подписанному Институтом химии и новых материалов Национальной академии наук Белоруссии и Волжским научно-исследовательским институтом углеводородного сырья, российские и белорусские ученые будут совместно работать над несколькими научно-техническими проектами.
В частности, специалисты будут сотрудничать в сферах нефтехимических технологий, очистки углеводородов от примесей, а также совместно откроют Международную исследовательскую лабораторию нефтехимии.
Отмечается, что ученые будут проводить исследования в интересах сфер народного хозяйства Белоруссии и Татарстана.
Документ был подписан представителем НАН Белоруссии Владимиром Агабековым и директором Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья Ахметом Мазгаровым в ноябре 2019 года.