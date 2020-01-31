Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил государственного секретаря Майкла Помпео за всестороннюю поддержку Украины. Об этом 31 января он заявил на совместном брифинге в Киеве, который транслировался в Facebook

Президент поблагодарил США за последовательную и всестороннюю поддержку Украины. Он назвал визит Помпео на Украину знаковым событием.

«США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах», — заявил он.

Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.