Президент поблагодарил США за последовательную и всестороннюю поддержку Украины. Он назвал визит Помпео на Украину знаковым событием.
«США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах», — заявил он.
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.