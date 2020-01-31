«Мы считаем, что сегодня у нас есть большой потенциал в совместной работе с Агентством по противодействию коррупции по информационному направлению. Здесь речь идет не только о новостной составляющей. Не менее важно давать правильный идеологический посыл в сериальной продукции, социальной рекламе, документалистике», — сказал Абаев.
Министерство не предлагает «в сюжет каждого сериала вкраплять историю коррупционера, понесшего справедливое наказание», это не можно, но не везде, продолжил министр.
Абаев также сообщил о том, что нужно продвигать ценности верховенства закона.