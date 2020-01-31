Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев на заседании коллегии агентства в пятницу, 31 января, предложил снимать сериалы о коррупционных преступлениях. Об этом пишет Sputnik-Казахстан

«Мы считаем, что сегодня у нас есть большой потенциал в совместной работе с Агентством по противодействию коррупции по информационному направлению. Здесь речь идет не только о новостной составляющей. Не менее важно давать правильный идеологический посыл в сериальной продукции, социальной рекламе, документалистике», — сказал Абаев.

Белорусская делегация на следующей неделе посетит Казахстан для переговоров по нефти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Абаев также сообщил о том, что нужно продвигать ценности верховенства закона.