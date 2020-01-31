На фоне распространения по миру китайского коронавируса белорусы активно скупают медицинские маски, хотя ни одного случая заражения в стране официально не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики, передает «Sputnik Белоруссия» в пятницу, 31 января

«Медицинская маска может снизить вирусную нагрузку коронавируса, как и любого другого инфекционного заболевания, в том числе гриппа. Однако необходимости в массовой скупке масок у белорусов нет, так как случаев завоза коронавируса в стране не зафиксировано», — отметили в Минздраве.

ВОЗ объявил режим ЧС международного масштаба из-за китайского коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Носить медицинские маски эффективнее заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. Также при ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону: это сводит все попытки защититься к нулю», — подчеркнули в Минздраве.

Отмечается также, что срок ношения одной медицинской маски — всего два-три часа.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 30 января, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан.