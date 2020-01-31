«Медицинская маска может снизить вирусную нагрузку коронавируса, как и любого другого инфекционного заболевания, в том числе гриппа. Однако необходимости в массовой скупке масок у белорусов нет, так как случаев завоза коронавируса в стране не зафиксировано», — отметили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что ношение маски — это дополнительная мера предохранения. Для снижения риска заражения необходимо также соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, пользоваться антисептическими средствами на основе спирта и ограничить общение с зараженными.
«Носить медицинские маски эффективнее заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. Также при ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону: это сводит все попытки защититься к нулю», — подчеркнули в Минздраве.
Отмечается также, что срок ношения одной медицинской маски — всего два-три часа.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По данным на 30 января, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан.