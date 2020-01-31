После агрессивной риторики белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России и закупок Минском норвежской нефти, отношения РФ и РБ будут развиваться несколько в ином ключе. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

Политолог прогнозирует, что эти отношения вряд ли станут враждебными, но они будут более прагматичными с российской стороны.

Также непонятно, отметил Безпалько, почему белорусская сторона рассчитывает, что Москва пойдет Минску на уступки в нефтегазовом вопросе — тем более, что поставки из Азербайджана или Казахстана явно не покроют потребности белорусской экономики.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру