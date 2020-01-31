«Пройдена ли точка невозврата? Я думаю, что пройдена. Поступили сообщения, что Лукашенко отказался от визита в Россию, которые Путин ему адресовал в виде приглашения, и примерно в этим же дни он будет принимать госсекретаря США Майка Помпео», — пояснил эксперт.
Политолог прогнозирует, что эти отношения вряд ли станут враждебными, но они будут более прагматичными с российской стороны.
Также непонятно, отметил Безпалько, почему белорусская сторона рассчитывает, что Москва пойдет Минску на уступки в нефтегазовом вопросе — тем более, что поставки из Азербайджана или Казахстана явно не покроют потребности белорусской экономики.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру