«В нашем общении с Госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной Церкви Украины, взаимодействия с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопросе преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной Церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса», — написал он.
Епифаний также поблагодарил США «за твердую и надежную поддержку Украины в контексте противодействия внешним вызовам и на пути демократических реформ государства».