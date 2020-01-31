Глава созданной год назад неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) обсудил с государственным секретарем Майклом Помпео расширение международных связей. Об этом 31 января он сообщил в своем Facebook

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