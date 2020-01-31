Отмечается, что опасное заболевание выявили у двоих туристов, прибывших в Рим из города Ухань. В настоящее время супруги 67 и 66 лет госпитализированы, специалисты выясняют маршрут их путешествия, чтобы исключить передачу вируса другим людям.
«Два подтвержденных случая — это китайские туристы, которые приехали в нашу страну. Мы бдительны и очень осторожны: нас не застали врасплох», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Он добавил, что авиасообщение с Китаем временно прекращено и ситуация находится под контролем властей.
Отмечается, что Италия — первая страна мира, прервавшая авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.
По данным на 30 января, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан.