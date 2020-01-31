Италия закрыла авиасообщение с Китаем из-за двух случаев заболевания коронавирусом в Риме. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило агентство ANSA

История «испанки»: жертвы предшественника коронавируса © commons.wikimedia.org, Courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States выявили у двоих туристов, прибывших в Рим из города Ухань. В настоящее время супруги 67 и 66 лет госпитализированы, специалисты выясняют маршрут их путешествия, чтобы исключить передачу вируса другим людям.

«Два подтвержденных случая — это китайские туристы, которые приехали в нашу страну. Мы бдительны и очень осторожны: нас не застали врасплох», — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Он добавил, что авиасообщение с Китаем временно прекращено и ситуация находится под контролем властей.

Отмечается, что Италия — первая страна мира, прервавшая авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

По данным на 30 января, число зараженных в Китае достигло 7711 человек, из них 31 заболевший находится в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 170 граждан.