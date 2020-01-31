Белорусское общество в целом позитивно относится к России, но его голос ничего не решает, поскольку политическое поле в Белоруссии полностью зачищено. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» Александр Суриков, продолжил эксперт, фактически поддержал арест пророссийски настроенных публицистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которые обвинялись в разжигании межнациональной розни.

«Соответственно большинство из них считают, что выступать с какими-то пророссийскими заявлениями нет смысла, поскольку Россия в лице государства и дипломатов их не поддержит. Они попадут под удар политической машины Лукашенко», — констатировал Безпалько.

Политолог добавил, что те огромные деньги, которые Москва последние годы тратила на поддержку белорусского режима, следует потратить на поддержку регионов центральной России или на социальные программы.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру