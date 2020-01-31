«Я бы не сказал, что Украина — это страна со слабой медицинской системой… Потому что было много кризисов и вспышек, с которыми Украина успешно боролась. И я думаю, у Украины хорошая система, чтобы справиться с этой ситуацией», — заявил он.
Вспышка заболевания произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Финляндию, Австралию, Малайзию и Германию.