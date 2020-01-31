Украина имеет достаточно средств и навыков для того, чтобы справиться с коронавирусом, если он проникнет в страну. Об этом на брифинге в Киеве 31 января заявил представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт

«Я бы не сказал, что Украина — это страна со слабой медицинской системой… Потому что было много кризисов и вспышек, с которыми Украина успешно боролась. И я думаю, у Украины хорошая система, чтобы справиться с этой ситуацией», — заявил он.

В Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом — СМИ © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Финляндию, Австралию, Малайзию и Германию.