Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет решил, кто его разыгрывают, когда увидел в здании правительства парикмахерскую советского образца. Об этом 31 января он сообщил в Facebook

«У нас в Кабмине произошло неслыханное — мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная — 95 грн (около 220 рублей). Модельная стрижка челки — 35 грн (около 90 рублей). Даже можно зафиксировать волосы лаком 15 грн (около 40 рублей) — если волосы до 20 см, но 25 грн для волос длиннее 40 см)», — написал министр.

Дубилет объяснил, почему власть использует нетрадиционные способы для переписи населения Украины © Facebook, Дмитрий Дубилет

Также Дубилет отметил, что намерен проанализировать министерства, а затем — другие госорганы, чтобы площадь, которая в результате освободится, передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи.