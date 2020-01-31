В Грузии проходит масштабная реформа образования, которая охватывает все сферы системы. Одним из самых важных ее компонентов является среднее образование. Реформа нацелена на создание безопасной, ориентированной на учеников среды.
«Нам нужна более качественная, доступная образовательная среда. Наша цель — создать стандарты, которые будут удовлетворять международным требованиям. В этом направлении нам нужна работа с государственными школами, как в плане развития инфраструктуры, так и человеческих и материальных ресурсов», — приводит агентство слова замминистра образования Эки Дгебуадзе.
Она добавила, что с учетом этих обстоятельств было целесообразно перенести сроки авторизации школ на пять лет.
С 2026-2027 учебного года процесс авторизации будет проходить по новому стандарту, который должны удовлетворить все государственные школы Грузии. А Минобразования со своей стороны обещает усилить школы страны всеми нужными для авторизации ресурсами.
Изменения внесут в закон «Об общем образовании».