Процесс реформирования школ в Грузии вместо 2020-2021 учебного года завершится до 2026-2027, заявили в Министерстве образования страны. Об этом пишет Sputnik-Грузия в пятницу, 31 января

В Грузии проходит масштабная реформа образования, которая охватывает все сферы системы. Одним из самых важных ее компонентов является среднее образование. Реформа нацелена на создание безопасной, ориентированной на учеников среды.

«Нам нужна более качественная, доступная образовательная среда. Наша цель — создать стандарты, которые будут удовлетворять международным требованиям. В этом направлении нам нужна работа с государственными школами, как в плане развития инфраструктуры, так и человеческих и материальных ресурсов», — приводит агентство слова замминистра образования Эки Дгебуадзе.

Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в организации встречи представителей РФ, Прибалтики, Грузии и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

С 2026-2027 учебного года процесс авторизации будет проходить по новому стандарту, который должны удовлетворить все государственные школы Грузии. А Минобразования со своей стороны обещает усилить школы страны всеми нужными для авторизации ресурсами.

Изменения внесут в закон «Об общем образовании».