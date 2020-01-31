В Луганской области могут ввести график отключения электроэнергии – НАК «Нафтогаз» требует от ДТЭК прекратить подачу газа на Луганскую ТЭС в Счастье, которая является единственным источником электроэнергии в регионе. Об этом 31 января сообщило издание «Час Пик»

Луганская ТЭС вместо угля перешла на газ, чтобы избежать энергетической катастрофы в регионе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк подача газа на Луганскую ТЭС может прекратиться с 1 февраля 2020 года.

«Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона "Укрэнерго" предупредил ООО "ЛЭО" письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно применение графиков ограничений электроэнергии различных очередей», — рассказали в пресс-службе ООО «Луганское энергетическое объединение».

Луганская ТЭС перешла на использование газа летом 2019 года из-за истощения запасов угля и введенного РФ в качестве ответной меры запрета на экспорт сырья.

Остановка станции грозит подконтрольной Украине части Луганской области энергоколлапсом — подача электричества может полностью прекратиться как в домах жителей, так и в больницах, школах, детсадах и на предприятиях.