Отмечается, что подача газа на Луганскую ТЭС может прекратиться с 1 февраля 2020 года.
«Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона "Укрэнерго" предупредил ООО "ЛЭО" письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно применение графиков ограничений электроэнергии различных очередей», — рассказали в пресс-службе ООО «Луганское энергетическое объединение».
Луганская ТЭС перешла на использование газа летом 2019 года из-за истощения запасов угля и введенного РФ в качестве ответной меры запрета на экспорт сырья.
Остановка станции грозит подконтрольной Украине части Луганской области энергоколлапсом — подача электричества может полностью прекратиться как в домах жителей, так и в больницах, школах, детсадах и на предприятиях.