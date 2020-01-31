Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена – Болтон
Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена – Болтон
© Gage Skidmore / flickr
Помощь Украине будет включать $250 миллионов, выделенных через Пентагон, и $115 миллионов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

Представитель административно-бюджетного управления при президенте США отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, намеченной на 10 февраля.

В последних двух своих бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до $20 млн. Каждый раз Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине $115 млн.