Финансовая помощь, которую выделяют Украине Соединенные Штаты, в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне. Об этом 30 января сообщает Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления при президенте Дональде Трампе

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