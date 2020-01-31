Помощь Украине будет включать $250 миллионов, выделенных через Пентагон, и $115 миллионов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
Представитель административно-бюджетного управления при президенте США отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, намеченной на 10 февраля.
В последних двух своих бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до $20 млн. Каждый раз Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине $115 млн.