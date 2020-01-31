Президент России Владимир Путин на совете по развитию местного самоуправления в Карсногорске пообещал увеличить премии лучшим российским муниципалитетам с нынешних 40 млн рублей (15,7 млн грн) до 1 млрд (390 млн грн), об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 30 января

Путин не предусмотрел для себя место «вечного отца народа» в новой системе госуправления - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей», — заявил Путин.

Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда главы государства.

С предложением увеличить размер премии к главе государства обратился депутат Госдумы Виктор Кидяев.