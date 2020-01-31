Конкурс на лучшую муниципальную практику проводится Правительством РФ с августа 2016 года. Деньги получают 24 муниципалитета-победителя. Общий призовой фонд составлял 40 млн рублей.
«Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей», — заявил Путин.
Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда главы государства.
С предложением увеличить размер премии к главе государства обратился депутат Госдумы Виктор Кидяев.