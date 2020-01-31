Путин не предусмотрел для себя место «вечного отца народа» в новой системе госуправления - Ищенко
Путин не предусмотрел для себя место «вечного отца народа» в новой системе госуправления - Ищенко
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
Конкурс на лучшую муниципальную практику проводится Правительством РФ с августа 2016 года. Деньги получают 24 муниципалитета-победителя. Общий призовой фонд составлял 40 млн рублей.

«Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей», — заявил Путин.

Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда главы государства.

С предложением увеличить размер премии к главе государства обратился депутат Госдумы Виктор Кидяев.