Экономика России, которая несколько лет находится под санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом в четверг, 30 декабря, пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов

Соскин: Паника из-за коронвируса ускорила неминуемый процесс падения китайской экономики © youtube.com статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.

В качестве примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере $124 млрд. При этом «экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам — внутренние альтернативы».

Отмечается, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

СМИ указывает, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций.

В статье также обращается внимание на важность программы по импортозамещению и стимулированию внутреннего производства. Россия пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в (ФНБ).

Обращается внимание в статье и на размер российского госдолга — он составляет около 15% от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80%.