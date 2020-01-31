В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.
В качестве примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере $124 млрд. При этом «экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам — внутренние альтернативы».
Отмечается, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».
СМИ указывает, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций.
В статье также обращается внимание на важность программы по импортозамещению и стимулированию внутреннего производства. Россия пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в (ФНБ).
Обращается внимание в статье и на размер российского госдолга — он составляет около 15% от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80%.