Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в интервью газете «Известия», опубликованном 31 января, в пятницу, заявил, что мог бы выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и группой «Балтик плюс», в которую входят Литва, Латвия, Эстония, Украина и Грузия

Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге проходит с 27 по 31 января. В первый день представитель Литвы Эммануэлис Зингерис оспорил полномочия российской делегации. Его поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. Позднее в ассамблее прошло голосование, где парламентарии подтвердили полномочия российской делегации.

«Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем», — сказал он.

Украинский делегат поддержала Россию в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос журналистки о том, когда может произойти подобная встреча, глава ПАСЕ не сказал конкретных сроков. Дамс отметил, что все страны в ассамблее для него равны и он не вправе «диктовать делегатам, что им надо думать и говорить».

Летом 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, которая была их лишена с 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Россия сначала перестала аккредитовывать своих делегатов, а с 2017-го платить взносы в организацию, требуя полного восстановления полномочий.