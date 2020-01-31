Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года подорожал на два процента. За пять лет его стоимость может составить порядка семи миллиардов долларов. Об этом написал РБК 31 января

«Никакого позитива». Дмитрий Марунич рассказал о перспективах отношений «Нафтогаза» и «Газпрома» © РИА Новости, Нина Зотина

Согласно им, транзит одной тысячи кубометров газа обойдется в $31,72. При этом источник отметил, что объемы прокачки газа через Украину снизились.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд м3. В договоре указывается, что в 2020 году будет прокачано 65 млрд м3, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд м3.

В 2019-м через территорию Украины прошло около 90 миллиардов м3, то есть почти в 1,5 раза больше, чем запланировано в контракте на 2020 год, и более чем в 2 раза, чем зарезервировано на 2021-2024 года.

Если же «Газпром» решит нарастить поставки в Европу сверх указанных в контракте объемов, тариф может вырасти суммарно на 45% — почти до $46 за тыс. м3.