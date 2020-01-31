Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой анонсировала премьеру рок-оперы «Штурм Москвы» по ее сценарию. Об этом она сообщила 30 января в своем Facebook

Ницой пригрозила журналистке уголовной ответственностью за русский язык © Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк Андрей Ницой, покажут осенью.

«На днях в Польше Дуда предложил Зеленскому отметить 100-летие совместной битвы, когда Пилсудский и Петлюра вместе разбили армию. Чтобы Зеленский знал, что сейчас происходит в украинском культурном мире, и что украинцы уже делают, пока другие предлагают; чтобы Зеленский еще и имел дух — он бы мог, улыбнувшись, махнуть снисходительно ручкой и сказать Дуде: "Вы знаете, а наша "Киевская опера" уже готовит на осень рок-оперу "Штурм Москвы", но ваше предложение, несомненно, тоже интересно», — написала Ницой.

Судя по полному названию произведения «Сагайдачный. Штурм Москвы», оно посвящено осаде Москвы в 1618 году армией Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и литовским гетманом Яном Каролем Ходкевичем в союзе с запорожскими казаками под командованием гетмана Петра Сагайдачного.