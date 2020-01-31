Москве следует выдвинуть Киеву жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает 30 января «Взгляд»

Языковой шовинизм: Богатырев рассказал, когда будет поздно отменять закон о языке © Facebook Даниил Богатырев

Политолог заявил о причастности к этой проблеме украинского лидера Владимира Зеленского.

Погребинский призвал европейские институты, включая суд по правам человека, помочь в разрешении этого вопроса. Он отметил, что с ними Украина «не может не считаться».

По словам Погребинского, на президентских выборах он отдал голос за Зеленского. Однако, если бы на тот момент политолог знал, чем обернется правление нынешнего президента Украины, он не стал бы за него голосовать.

В июле на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.