В Луцке полицейский, которого вызвали забрать пакет, где предположительно были наркотики, выбросил вещественное доказательство в канал. Об этом сообщает 30 января ТСН

«Обещал подменить наркотики сахарной пудрой». В Днепре полицейский попался на взятке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Его собака нашла то, что они искали — ярко-желтый пакет. Мужчина вызвал правоохранителей. Однако приехавший полицейский выбросил находку в реку.

Возмущенный горожанин снял происходящее на телефон и выложил видео в социальную сеть. Кроме того, он снова вызвал полицию. Следователи прибыли через 20 минут и вытащили пакет из воды.

Они пообещали устроить полицейскому, который избавился от находки, строгий выговор. Однако увольнять его не будут, так как, по словам коллег, он работает в полиции лишь месяц.