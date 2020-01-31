Местный житель выгуливал пса, когда заметил мужчину, который копался возле пенька якобы в поисках ключей. Прохожий начал снимать его на телефон, тот заметил это и убежал. Вместо него пришли две девушки, которые также что-то искали неподалеку в земле. Очевидец спугнул и их.
Его собака нашла то, что они искали — ярко-желтый пакет. Мужчина вызвал правоохранителей. Однако приехавший полицейский выбросил находку в реку.
Возмущенный горожанин снял происходящее на телефон и выложил видео в социальную сеть. Кроме того, он снова вызвал полицию. Следователи прибыли через 20 минут и вытащили пакет из воды.
Они пообещали устроить полицейскому, который избавился от находки, строгий выговор. Однако увольнять его не будут, так как, по словам коллег, он работает в полиции лишь месяц.