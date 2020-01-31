«Сегодня в Мирнограде (Донецкая область — ред.) шахтеры перекрывали движение на перекрестке улиц Соборная и Центральная, неподалеку админздания ГП "Мирноградуголь". Среди требований горняков — погашение долгов по заработной плате, государственная поддержка угольной отрасли. Также они протестовали против принятия законов, ограничивающих права трудящихся», — написал Волынец.
По его словам, похожие акции прошли в четверг и в других регионах Украины, в частности во Львове, Кривом Роге и Киеве.
Ранее Волынец отмечал, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около $48 миллионов.