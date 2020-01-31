Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс, требуя погасить задолженность по зарплате и поддержать угольную отрасль. Об этом 30 января заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook

Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской ОГА, но могут возобновить © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, похожие акции прошли в четверг и в других регионах Украины, в частности во Львове, Кривом Роге и Киеве.

Ранее Волынец отмечал, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около $48 миллионов.