Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев. Об этом на днях сообщила «Европейская правда»

Толстой рассказал о «карнавальной форме» общения с Украиной и Грузией в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк поддержала «новую санкционную процедуру», которая практически уничтожает возможность наложить санкции против России в дальнейшем.

Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.

Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды поднимала вопрос о восстановлении в правах российских парламентариев, но санкции только ужесточались.

Москва отказалась работать на этих условиях и в 2016-2018 годах не стала направлять заявки на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, затем их подтвердили.