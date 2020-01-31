Представитель России при постоянном совете ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил президента Украины Владимира Зеленского в схожих с радикальными националистами взглядах «в вопросах переписывания истории». Об этом 30 января сообщает РИА Новости

СССР или Германия? Киевляне негодуют из-за заявления Зеленского об СССР © Скриншот из видео Украина.ру

По словам дипломата, подобные заявления имеют последствия. В качестве примера он привел торжественную церемонию захоронения участника дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика, которая состоялась 28 января в Ивано-Франковской области. Лукашевич рассказал, что на отпевании присутствовали люди в нацистской военной форме. Также церемонию посетил губернатор области Александр Сыч.

Он добавил, что по распоряжению муниципалитета Мулик был захоронен на центральной Аллее Славы.

«Таким "героям" слава, да?» — задался вопросом дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с нацистской Германией виноват Советский Союз, и добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».