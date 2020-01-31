Такой вывод Лукашевич сделал из-за высказываний украинского лидера по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
По словам дипломата, подобные заявления имеют последствия. В качестве примера он привел торжественную церемонию захоронения участника дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика, которая состоялась 28 января в Ивано-Франковской области. Лукашевич рассказал, что на отпевании присутствовали люди в нацистской военной форме. Также церемонию посетил губернатор области Александр Сыч.
Он добавил, что по распоряжению муниципалитета Мулик был захоронен на центральной Аллее Славы.
«Таким "героям" слава, да?» — задался вопросом дипломат.
Ранее Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с нацистской Германией виноват Советский Союз, и добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».