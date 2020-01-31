Команда Владимира Зеленского может использовать недовольство киевлян как повод для отставки Виталия Кличко. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

По словам политолога, раздражение у жителей Киева вызывает работа общественного транспорта, долгострои, траты бюджетных денег и переименование улиц.

«Власть может использовать это как повод для снятия Кличко. Тут возникает интересный трюк. Власть может назначить нового главу КГГА, но Кличко тогда, возможно, будет проще участвовать в выборах. Тогда он сможет перебрасывать многие негативы, которые есть в городе, на нового главу. Другой нюанс, не факт, что это недовольство удастся канализировать в позитивное отношение к кандидату от власти», — объяснил Якубин.

Якубин объяснил, как Кличко удалось до сих пор сохранить за собой пост мэра © Facebook Алексея Якубина

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