По словам политолога, раздражение у жителей Киева вызывает работа общественного транспорта, долгострои, траты бюджетных денег и переименование улиц.
«Власть может использовать это как повод для снятия Кличко. Тут возникает интересный трюк. Власть может назначить нового главу КГГА, но Кличко тогда, возможно, будет проще участвовать в выборах. Тогда он сможет перебрасывать многие негативы, которые есть в городе, на нового главу. Другой нюанс, не факт, что это недовольство удастся канализировать в позитивное отношение к кандидату от власти», — объяснил Якубин.
Собеседник издания добавил, что в Киеве достаточно сложная электоральная ситуация, и столица выступает своеобразным барометром, который показывает отношение к власти в целом по стране.
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