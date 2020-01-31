По мнению Неменского, на Украине голоса русской по своей культуре граждан принципиально игнорируются — такова позиция власти.
«Отказ в диалоге восставшему Донбассу имеет для неё ключевое значение. Это отказ не только жителям этого региона, но и всем гражданам Украины из любых других ее частей, которые настроены не националистически. Именно для того, чтобы им не давать права голоса, Киев отказывается от прямых контактов с Донбассом. Мы имеем дело с принципиальным блокированием диалога внутри украинского общества. Но украинское государство именно на этом блокировании и держится», — отметил политолог.
Если международному сообществу удастся заставить Киев пойти на прямой диалог с Донбассом, то это, по мнению Неменского, станет революционным событием не только в истории конфликта, но и для самой Украины.
«Тем самым Киев предоставит право голоса молчаливому большинству этой страны, тем людям, которые, в общем-то, сейчас не могут открыто выражать своё мнение, так как оно считается политически недопустимым. Это радикально перестроило бы всю политическую жизнь в стране. Поэтому отказ в диалоге с Донецком и Луганском является ключевым элементом государственной системы Украины», — объяснил он.
По мнению политолога, если убрать этот «краеугольный камень», то система рухнет и на Украине встанет вопрос об изменениях в отношениях с Россией.
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