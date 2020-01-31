Среднестатистический белорус, так же, как и среднестатистический россиянин, позитивно относится к идее создания Союзного государства России и Белоруссии. Об этом публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в своей рубрике на YouTube-канале издания Украина.ру 30 января

«Ищем смыслы» c Арменом Гаспаряном: российско-белорусский кризис ©

По словам эксперта, дело в том, что половина граждан — это люди от 44-х лет, которые успели пожить в СССР, — испытывает ностальгию по большому фундаментальному государству. А те, кто моложе, заинтересованы в создании объединенной экономической зоны по типу Евросоюза.

«Но, в любом случае, все относятся позитивно. Тут же не идет речь о том, что надо что-то поглотить или что-то ликвидировать», — отметил Гаспарян.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад — 26 января 2000 года. В его полномочия входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, госустройство, Конституцию, государственный флаг и герб.