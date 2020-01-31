Публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал, почему «политический шантаж» Москвы со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко не сработал в конце 2019 года. Он объяснил это в своей рубрике на YouTube-канале издания Украина.ру 30 января

«Ищем смыслы» c Арменом Гаспаряном: российско-белорусский кризис ©

По мнению Гаспаряна, подобные решения невыгодны для Белоруссии, а сама ситуация никакого развития в этом направлении не получит.

«Каждый декабрь Александр Григорьевич Лукашенко занимается политическим шантажом… Но в этот раз он переусердствовал: обычно ему сразу шли навстречу и он получал все, а в этот раз нет, потому что в какой-то момент в России задались вопросом: а почему так все происходит? И Лукашенко начинает повышать ставки. Он политик опытный, <…> но со временем происходит замыливание взгляда — ты не можешь адекватно оценить политические риски», — отметил эксперт.

Это, по его словам, в конце 2019-го — начале 2020 года и произошло с Лукашенко, который не предвидел, что у российского руководства появятся более приоритетные для решения задачи, чем белорусское направление, в виде смены правительства.

При этом публицист считает, что сложившаяся ситуация уже начинает разруливаться ввиду последнего заявления Лукашенко о том, что он намерен посетить Москву 9 мая, хотя в предыдущие годы неоднократно утверждал, что у Белоруссии как независимой страны есть свой Парад Победы.