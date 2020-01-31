В конце 90-х годов именно российская сторона в лице руководителей администрации Бориса Ельцина и Анатолия Чубайса торпедировала процесс объединения России и Белоруссии в единое государство, которое на тот момент было актуально. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Необходимо провести ревизию Союзного договора России и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Более того, по его словам, когда такие сигналы поступают с российской стороны, зачастую они в Белоруссии неверно интерпретируются с помощью местных националистов и прозападных СМИ, вызывая определенные опасения.

«Поэтому я думаю, что Союзный договор, заключенный в 1999 году и содержащий незавершенные положения, должен быть подвержен серьезной ревизии в связи с обстоятельствами сегодняшнего дня», — отметил Шпаковский.

Политолог добавил, что Москве и Минску логично было бы перейти в форме союза двух государств, у которых есть взаимные обязательства в различных областях, а нефтегазовые вопросы решать в фарватере права Евразийского экономического Союза.