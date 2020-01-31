Исходя из того, что Белоруссия около 28 лет существует в формате независимого государства, где сформировалось новое поколение людей и государственнические элиты, продолжил эксперт, идея об объединения с РФ в форме общего государства там не воспринимается и не обсуждается.
Более того, по его словам, когда такие сигналы поступают с российской стороны, зачастую они в Белоруссии неверно интерпретируются с помощью местных националистов и прозападных СМИ, вызывая определенные опасения.
«Поэтому я думаю, что Союзный договор, заключенный в 1999 году и содержащий незавершенные положения, должен быть подвержен серьезной ревизии в связи с обстоятельствами сегодняшнего дня», — отметил Шпаковский.
Политолог добавил, что Москве и Минску логично было бы перейти в форме союза двух государств, у которых есть взаимные обязательства в различных областях, а нефтегазовые вопросы решать в фарватере права Евразийского экономического Союза.