Россия может компенсировать белорусским компаниям потери от налогового маневра в нефтяной отрасли только с нарушением внутреннего законодательства. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Они требуют, чтобы Россия компенсировала им это из российского бюджета. Но как мы можем компенсировать из федерального бюджета затраты для иностранных предприятий? Это прямое нарушение российского законодательства», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог отметил, что белорусские компании долгие годы покупали нефть по внутрироссийской цене, не неся никакой нагрузки, которые несут российские нефтяные компании, строя коммуникации и решая социальные вопросы.

Однако, добавил специалист, все это не принимается в белорусской стороной расчет, президент Александр Лукашенко по-прежнему требует, чтобы его дотировали, и поэтому ситуация по-прежнему остается напряженной.

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