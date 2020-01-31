Минск считает, продолжил эксперт, что за последние четыре года подготовки России к маневру он в целом потерял около 10 млрд долларов: около 2 млрд Белоруссия будет терять уже к 2024 году, когда цена будет уже мировой, и поэтому требует от Москвы компенсации.
«Они требуют, чтобы Россия компенсировала им это из российского бюджета. Но как мы можем компенсировать из федерального бюджета затраты для иностранных предприятий? Это прямое нарушение российского законодательства», — подчеркнул Суздальцев.
Политолог отметил, что белорусские компании долгие годы покупали нефть по внутрироссийской цене, не неся никакой нагрузки, которые несут российские нефтяные компании, строя коммуникации и решая социальные вопросы.
Однако, добавил специалист, все это не принимается в белорусской стороной расчет, президент Александр Лукашенко по-прежнему требует, чтобы его дотировали, и поэтому ситуация по-прежнему остается напряженной.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.