Елена Зеркаль, назначенная советником председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, занимала крайне антироссийскую позицию в МИДе - это видно по ее публичной активности и хамским заявлениям в адрес России. Об этом на днях сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украине.ру

Марунич: «Нафтогаз» под завязку затарился дорогим реверсным газом еще в прошлом году © РИА Новости, Нина Зотина

«Однозначно, что никакого позитива в вопросах налаживания отношений с россиянами это не добавит, Зеркаль занимает откровенно антироссийскую позицию и даже ею хвалилась публично. Сложно говорить и о том, насколько она поможет в судебных вопросах, потому что перспективы дел неочевидны», — сказал Марунич.

Он добавил, что конфликты между «Нафтогазом» и «Газпромом» никуда не исчезали.

«Я считаю, что эскалация вряд ли возможна, потому что есть подписанный контракт, однако то, что отношения не улучшатся, — это точно», — подытожил он.

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