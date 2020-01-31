По его словам, она будет давать Коболеву советы относительно борьбы за активы «Нафтогаза» в Крыму и тому подобное.
«Однозначно, что никакого позитива в вопросах налаживания отношений с россиянами это не добавит, Зеркаль занимает откровенно антироссийскую позицию и даже ею хвалилась публично. Сложно говорить и о том, насколько она поможет в судебных вопросах, потому что перспективы дел неочевидны», — сказал Марунич.
Он добавил, что конфликты между «Нафтогазом» и «Газпромом» никуда не исчезали.
«Я считаю, что эскалация вряд ли возможна, потому что есть подписанный контракт, однако то, что отношения не улучшатся, — это точно», — подытожил он.
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